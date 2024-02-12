Вдобавок к НАТО: Бербок предложила Евросоюзу создать новый оборонительный альянс

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу нужна своя оборонительная структура, существующая параллельно с НАТО, но не конкурирующая с ним.
С таким заявлением Бербок выступила в ходе встречи с дипломатами Франции и Польши. Речь, как пишет ТАСС, шла, в том числе, и о поддержке Украины. По словам главы МИД Германии, выделяя средства Киеву, Европа "инвестирует" в собственную оборону.
"Миллиарды, которые мы передаём сегодня Киеву, — это миллиарды, которые мы инвестируем и в собственную безопасность", — сказала она.
Бербок предложила создать на европейском континенте новый оборонительный союз, который взял бы под контроль процессы, связанные с закупкой вооружений, а также проекты в оборонно-промышленном комплексе.
"Мы должны прийти к европейскому союзу обороны и безопасности", — подчеркнула министр.
Она особо отметила, что подобные устремления не должны испугать возможной конкуренцией руководство НАТО. По словам Бербок, новый "союз" должен будет действовать в "теснейшем согласовании" с Североатлантическим альянсом.
Ранее в МИД ФРГ заявили, что Анналена Бербок "не знала" о прошлом своего деда, который воевал в вермахте и был убеждённым сторонником идей национал-социализма.
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