Вдобавок к НАТО: Бербок предложила Евросоюзу создать новый оборонительный альянс

Бербок предложила создать новый оборонительный альянс в Европе

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу нужна своя оборонительная структура, существующая параллельно с НАТО, но не конкурирующая с ним.

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С таким заявлением Бербок выступила в ходе встречи с дипломатами Франции и Польши. Речь, как пишет ТАСС, шла, в том числе, и о поддержке Украины. По словам главы МИД Германии, выделяя средства Киеву, Европа "инвестирует" в собственную оборону.

"Миллиарды, которые мы передаём сегодня Киеву, — это миллиарды, которые мы инвестируем и в собственную безопасность", — сказала она.

Бербок предложила создать на европейском континенте новый оборонительный союз, который взял бы под контроль процессы, связанные с закупкой вооружений, а также проекты в оборонно-промышленном комплексе.

"Мы должны прийти к европейскому союзу обороны и безопасности", — подчеркнула министр.

Она особо отметила, что подобные устремления не должны испугать возможной конкуренцией руководство НАТО. По словам Бербок, новый "союз" должен будет действовать в "теснейшем согласовании" с Североатлантическим альянсом.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что Анналена Бербок "не знала" о прошлом своего деда, который воевал в вермахте и был убеждённым сторонником идей национал-социализма.