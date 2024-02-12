Финляндия окончательно стала "комнатной собачкой" Вашингтона

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"Царьград": Финляндия окончательно перешла под контроль США

1:01
Мир

В Финляндии во втором туре выборов президента победил Александр Стубб.

"Царьград": Финляндия окончательно перешла под контроль США
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Стубб не только русофоб, но и ярый поклонник ЛГБТ*, способствует гей-парадам, а также продвигал закон о гендерно-нейтральном браке.

"Победа этого крайне правого политика — это результат общего резкого крена всей политики Финляндии в сторону крайней русофобии, которую мы наблюдаем последние годы… То, что сейчас происходит в Финляндии, это результат активной политики США. И в частности, в отношении Швеции и Финляндии, которых Штаты всё-таки сумели затащить в НАТО", — заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников.

По его словам, Белый дом активно готовит финнов к будущей войне с РФ. И России надо готовиться, поскольку Стубб сделает всё, чтобы ракеты ВС РФ были нацелены на Суоми. Однако вряд ли сами граждане Финляндии рады тому, что декларирует их новый президент, цитирует эксперта "Царьград".

* движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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