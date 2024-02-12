"Борьба с нашествием смартфонов": французская деревня первой в стране запретила использовать смартфоны в общественных местах

The Guardian: во Франции начали ограничивать использование смартфонов

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Жители французской деревни Сен-Порт проголосовали за запрет на использование смартфонов в общественных местах, пишет The Guardian.

Деревня Сен-Порт с населением около двух тысяч человек провела референдум, в ходе которого большинство проголосовавших высказались за запрет на использование смартфонов в общественных местах. Ограничения коснутся и взрослых, и детей, и местных, и туристов. Кроме того, родители несовершеннолетних в возрасте до 15 лет смогут подписать письменное согласие, после чего ребёнку вручат устаревшую кнопочную "трубку" исключительно для звонков и SMS.

"Я всецело поддерживаю этот запрет. Некоторые говорят, что это посягательство на личную свободу, но я так не думаю. Многие дети и взрослые буквально одурманены смартфонами, даже младенцы в колясках уставились в экран. Речь идёт о замене этого на более человечный контакт", — прокомментировала нововведение 34-летняя мать двоих детей по имени Людивин.

Мэр деревни Винсент Поль-Пети уточнил, что запрет будет действовать "мягко" — полиция не станет отнимать телефоны у нарушителей, поскольку это не предусмотрено законодательством страны. Он назвал происходящее "борьбой с нашествием смартфонов". Владельцев кафе, баров, магазинов и других общественных мест призовут расклеить соответствующие стикеры и поручат просить посетителей убрать свой смартфон, если тот будет в руках.

Смартфоны и их влияние на людей всё чаще обращают на себя внимание властей Франции. Месяц назад президент страны Эммануэль Макрон заявил о необходимости консультаций с научным сообществом, чтобы определить обоснованность возможных ограничений "экранного времени" для детей.