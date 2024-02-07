Лидер "Вагнера" раскрыл планы секретной базы в российском городе, что это значит?

Новый командир "Вагнера" объявил о размещении базы в Казачьих Лагерях, возможно, в Ростове-на-Дону

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Антон Елизаров, новый полевой командир частной военной компании "Вагнер", выступил в своем первом видеообращении после гибели бывшего владельца и бывшего полевого командира. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Он сообщил о новой базе "Вагнера" в Казачьих Лагерях, предположительно, в Ростове-на-Дону, рядом с казармами российской мотострелковой дивизии. Елизаров также упомянул о размещении нового добровольческого корпуса Росгвардии на этой базе, что вызвало предположения о подчинении "Вагнера" Росгвардии и расширении влияния России в Украине и Африке.

Разведка Великобритании отмечает сокращение присутствия "Вагнера" в Белоруссии, но указывает, что это продолжает оказывать давление на Украину, заставляя её поддерживать контингент на границе.