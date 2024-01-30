Кремль отреагировал на подозрения в работе евродепутата от Латвии на ФСБ

Песков назвал "охотой на ведьм" преследование евродепутата Татьяны Жданок

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Преследование Татьяны Жданок, депутата Европарламента от Латвии, — это охота на ведьм, заявил Дмитрий Песков во вторник.

Фото: Sputnik by Виталий Белоусов

Ранее несколько СМИ, ознакомившиеся с содержанием взломанной переписки евродепутатки, разразились изобличающими материалами. По их утверждениям, пророссийски настроенная Жданок сотрудничает с ФСБ.

В Европарламенте, по словам его спикера Роберты Метсолы, начато расследование. По окончании депутатского иммунитета народной избранницы в этом году её ждут очень неприятные последствия, предупреждает издание Re:Baltica.

"Это охота на ведьм", — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил о маккартизме в США, когда в 1950-е преследовали за одни лишь подозрения в связях с коммунистами.

"Вот это — то же самое. Мы это осуждаем решительно", — заявил Песков.

Он убеждён, что подобные явления "никоим образом не соответствуют никаким так называемым идеалам демократии", как её теперь принято понимать на Западе.