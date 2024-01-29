ЦРУ запретило своим аналитикам по России Telegram

Bloomberg: ЦРУ запретило Telegram на рабочем месте аналитикам по РФ

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Аналитикам ЦРУ по России запрещён Telegram на рабочем месте, сообщил в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Shutterstock

Агентство опубликовало большой материал об OSINT — поиске информации по открытым источникам — одном из методов работы, активно применяемом Центральным Разведывательным Управлением.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются аналитики спецслужбы, занимающиеся Россией, — запрет на Telegram. Мессенджер нельзя ставить на служебный компьютер, а при его использовании на личном устройстве необходимо покинуть рабочее место.

Это сильно затрудняет работу, потому что именно в Telegram большинство российских военкоров публикует новости о конфликте на Украине.

Несмотря на все сложности, OSINT позволяет собирать ЦРУ огромные объёмы информации, отмечает руководитель подразделения по работе с открытыми источниками Рэнди Никсон.