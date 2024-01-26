В Интернете появилась новая карта Америки

Тем временем в Интернете уже появилась новая карта Соединённых Государств Америки.
Об это сообщает Telegram-канал "Царьград.ТВ".
"Точнее территорий, которые именовались Соединёнными Штатами Америки", — пишет портал.
Кстати, на карте можно разглядеть немало новообразований. Например, Свободную Республику Техас или Русскую Америку (в зоне Аляски).
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