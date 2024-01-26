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В Интернете появилась новая карта Америки

Опубликована новая карта США

0:30
Мир

Тем временем в Интернете уже появилась новая карта Соединённых Государств Америки.

Опубликована новая карта США
Фото: Telegram-канал "Царьград"

Об это сообщает Telegram-канал "Царьград.ТВ".

"Точнее территорий, которые именовались Соединёнными Штатами Америки", — пишет портал.

Кстати, на карте можно разглядеть немало новообразований. Например, Свободную Республику Техас или Русскую Америку (в зоне Аляски).

Ранее губернаторы 25 штатов обвинили президента Джо Байдена в нежелании защищать границу США.

 

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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