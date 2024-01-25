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Украина "поддалась" на уговоры Словакии и готова продолжить транзит российского газа

Фицо заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа в 2025 году

1:34
Мир

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита на Украину сообщил, что Киев готов продолжить транзит российского газа в 2025 году.

Фицо заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Фицо в Ужгороде провёл рабочую встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема газоснабжения Словакии и ряда других стран Европы в случае отказа Украины пропускать газ из РФ через свою территорию. По словам главы словацкого кабмина, стороны достигли договорённости в этом вопросе.

"Вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжен. Это отличная новость, которая означает, что и мы в Словакии сможем осуществлять транзит полученного из России газа. Выгоду от этого получат не только наши, но и австрийские, а также итальянские предприятия", — заявил Фицо в своём видеообращении в одной из социальных сетей.

Премьер Словакии добавил, что конкретные детали достигнутых договоренностей будут документально оформлены уже в ближайшее время.

Сегодня Россия поставляет природный газ в европейские страны транзитом через украинскую территорию в соответствии с соглашением от 30 декабря 2019 года. Договор действует до конца 2024-го. Формально Украина не покупает российский газ, но, по данным Министерства иностранных дел РФ, де-юре приобретает его реверсом в Словакии, Венгрии и Польше, но де-факто — закачивает из газотранспортной системы в пределах своих границ.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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