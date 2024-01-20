В офисе Зеленского сообщили, что бойцы ВСУ жалуются, что не могут наступать

Глава офиса Зеленского Ермак: бойцы ВСУ говорят, что у них нет возможности наступать

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Бойцы ВСУ заявляют об отсутствии возможности вести наступательные действия. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", — сказал Ермак в беседе с газетой Le Figaro.

Представитель офиса Зеленского напомнил о преимуществе российской армии в авиации. Плюс к этому, по словам Ермака, у ВСУ не хватает буквально всего необходимого: боеприпасов, противоминной техники и ракет большого радиуса действия.

Для украинских военных на передовой сложилась очень сложная ситуация, добавил Ермак.