Бойцы ВСУ заявляют об отсутствии возможности вести наступательные действия. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", — сказал Ермак в беседе с газетой Le Figaro.
Представитель офиса Зеленского напомнил о преимуществе российской армии в авиации. Плюс к этому, по словам Ермака, у ВСУ не хватает буквально всего необходимого: боеприпасов, противоминной техники и ракет большого радиуса действия.
Для украинских военных на передовой сложилась очень сложная ситуация, добавил Ермак.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.