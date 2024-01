В офисе Зеленского сообщили, что бойцы ВСУ жалуются, что не могут наступать

Your browser does not support the audio element.

Бойцы ВСУ заявляют об отсутствии возможности вести наступательные действия. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0