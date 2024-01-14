В офисе Зеленского назвали неприемлемый для них вариант развития конфликта

В офисе Зеленского подчеркнули, что не согласны на заморозку конфликта

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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался по поводу возможности заморозки украинского конфликта.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе пресс-конференции в Давосе, которая транслировалась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), Ермак сообщил, что официальный Киев выражает категорическое несогласие с вариантом заморозить конфликт.

"Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды", — сказал Ермак.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что западные партнёры не предлагают Киеву такой вариант развития событий, как заморозка конфликта.