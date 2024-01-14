В офисе Зеленского назвали неприемлемый для них вариант развития конфликта

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался по поводу возможности заморозки украинского конфликта.
В ходе пресс-конференции в Давосе, которая транслировалась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), Ермак сообщил, что официальный Киев выражает категорическое несогласие с вариантом заморозить конфликт.
"Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды", — сказал Ермак.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что западные партнёры не предлагают Киеву такой вариант развития событий, как заморозка конфликта.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.