В Лондоне подстрекают Владимира Зеленского к атаке объектов на территории РФ

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Лавров: Лондон "науськивает" Зеленского атаковать российские объекты

0:41
Мир

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров считает, что Лондон "науськивает" украинского лидера Владимира Зеленского атаковать объекты на территории России.

Лавров: Лондон "науськивает" Зеленского атаковать российские объекты
Фото: Пресс-служба МИД России

"Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", — отметил министр в ходе своей пресс-конференции.

Вдобавок, напоминает глава внешнеполитического ведомства, аналогичные призывы также не раз звучали со стороны высокопоставленных американских военных.

Лавров выразил уверенность, что сейчас в Киеве ведут несамостоятельную политику, так как её курсируют США. Причём, в РФ не видят со стороны США и НАТО стремления пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса, поэтому, по мнению министра, в связи с этим было бы интересно "залезть в голову к этим людям".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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