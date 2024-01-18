В Лондоне подстрекают Владимира Зеленского к атаке объектов на территории РФ

Лавров: Лондон "науськивает" Зеленского атаковать российские объекты

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров считает, что Лондон "науськивает" украинского лидера Владимира Зеленского атаковать объекты на территории России.

Фото: Пресс-служба МИД России

"Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", — отметил министр в ходе своей пресс-конференции.

Вдобавок, напоминает глава внешнеполитического ведомства, аналогичные призывы также не раз звучали со стороны высокопоставленных американских военных.

Лавров выразил уверенность, что сейчас в Киеве ведут несамостоятельную политику, так как её курсируют США. Причём, в РФ не видят со стороны США и НАТО стремления пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса, поэтому, по мнению министра, в связи с этим было бы интересно "залезть в голову к этим людям".