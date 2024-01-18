Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров считает, что Лондон "науськивает" украинского лидера Владимира Зеленского атаковать объекты на территории России.
"Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", — отметил министр в ходе своей пресс-конференции.
Вдобавок, напоминает глава внешнеполитического ведомства, аналогичные призывы также не раз звучали со стороны высокопоставленных американских военных.
Лавров выразил уверенность, что сейчас в Киеве ведут несамостоятельную политику, так как её курсируют США. Причём, в РФ не видят со стороны США и НАТО стремления пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса, поэтому, по мнению министра, в связи с этим было бы интересно "залезть в голову к этим людям".
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.