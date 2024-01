Генпрокурор Нью-Йорка требует баснословную сумму денег с Трампа

Your browser does not support the audio element.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс, обратилась в суд с требованием истребовать у бывшего президента Дональда Трампа и его ближайших союзников почти 370 миллионов долларов. Эта сумма должна быть выплачена в качестве меры наказания в рамках гражданского дела о предполагаемом завышении стоимости активов.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.