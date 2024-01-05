Генпрокурор Нью-Йорка требует баснословную сумму денег с Трампа

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк, Летиция Джеймс, обратилась в суд с требованием истребовать у бывшего президента Дональда Трампа и его ближайших союзников почти 370 миллионов долларов. Эта сумма должна быть выплачена в качестве меры наказания в рамках гражданского дела о предполагаемом завышении стоимости активов.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Джеймс утверждает, что Трамп систематически завышал стоимость своих активов на протяжении десятилетия, от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов. Генпрокурор считает, что это было сделано с целью получения более высоких сумм при получении кредитов на строительство различных проектов, таких как гостиница в Чикаго, гольф-курорт в Майами и отель в Вашингтоне.

В рамках письменного обращения к суду Джеймс предложила обязать Трампа и других ответчиков выплатить сумму в размере 369 948 314 долларов.