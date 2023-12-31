Торгпред Теванян: продукция машиностроения России пользуется уважением в Египте

В Египте российская продукция машиностроения пользуется признанием благодаря превосходству в соотношении цена-качество, подчеркнул торговый представитель России в Египте, Алексей Теванян. Он отметил, что отечественные пассажирские вагоны и автомобили "Лада" находятся в высоком спросе, а производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте планируется возобновить в 2024 году.
Этот шаг может превратить египетский завод в транспортно-логистический хаб для поставок автомобилей Lada по всему африканскому континенту. Контракт на поставку 1350 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог был подписан в 2018 году и включал производство в России и Венгрии.
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