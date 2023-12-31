Постпред Чехии при ООН, Якуб Гулканек, выразил уверенность в том, что поддержка Украины со стороны Чехии соответствует нормам международного права.
Заявление было опубликовано в ответ на российские обвинения в адрес Чехии по поводу поставок боеприпасов для ВСУ. Прага также подтвердила свою поддержку Киева в текущем конфликте. Напомним, что предыдущим событием стал массовый обстрел украинскими войсками города Белгорода, который привел к численным жертвам.
Россия обвинила Чехию в поставках боеприпасов, используемых для атак на гражданскую инфраструктуру. В ответ Чехия отказалась участвовать в созыве Совбеза ООН, что вызвало критику со стороны России.
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