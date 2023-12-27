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NetEase: Лавров поставил в тупик западного журналиста, пытавшегося подловить его на каверзном вопросе

2:05
Мир

Недавно Сергей Лавров в очередной раз исключил наличие у России территориальных споров с Японией. Данное заявление является ещё одним проявлением дипломатического мастерства российского министра иностранных дел, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: Лавров поставил в тупик западного журналиста, пытавшегося подловить его на каверзном вопросе
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Его автор отметил, что журналисты западных изданий не раз пыталась поставить Лаврова в затруднительное положение своими вопросами. Однако эти попытки не приносят им результатов. Это подтверждается и случаем на одной из недавних пресс-конференций главы МИД России, в ходе которой ещё один представитель западного издания понадеялся застать министра врасплох.

Журналист спросил Лаврова, как он может спокойно спать, учитывая события в мире и роль России в них. Он, судя по всему, предполагал, что этот вопрос поставит Лаврова в тупик, но российский дипломат ответил умно, говорится в материале NetEase (перевод сайта АБН24).

Сергей Лавров подчеркнул, что в вопросе в очередной раз отражены двойные стандарты.

Далее министр поинтересовался у журналиста, какие он эмоции испытал, когда читал заметки своих коллег о событиях в Ираке и Ливии. Писали ли они о происходящем там правду? В материале отмечается, что журналист был довольно молод и поэтому мог знать о тех событиях лишь по публикациям в прессе.

"То, как вы задаете вопросы, вы как будто участвуете в ток-шоу. Я вас понимаю. Вам нужно отчитаться перед редакцией и сделать репортаж. Но я также должен напомнить вам, что даже когда вы получаете определённые инструкции, вы всё равно можете поступить по совести", — цитирует ответ главы МИД России автор материала.

Ответ Лаврова он счёл неожиданным для присутствовавших на пресс-конференции. Репортер же, задавший вопрос, растерялся, лишившись дара речи, говорится в материале.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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