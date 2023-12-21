Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подкормить рассаду огурцов перед высадкой в открытый грунт
Морковь не придётся прореживать: "ленивый" способ избавит от необходимости ползать на коленях
Загубите "Оливье": этот зелёный горошек опасно покупать
Водоканал Питера показал свою версию "Слова пацана" о наболевшем: не будь чушпаном
На Запорожье задержана подростковая банда, совершавшая теракты по указанию СБУ
"Альтернатив нет": В Госдуме рассказали о неготовности блокировать YouTube
В Москве официально отменили новогодний салют
IS: финнов призвали быть готовыми к конфликту с Россией
Путин: РФ не закрывается от Америки и Европы, не надо валять дурака

Tencent: Россия могла бы перекрыть газ Японии, но опять всех удивила

1:54
Экономика

Несколько дней назад Япония объявила о расширении санкций в отношении России. Ограничения введены на импорт российских алмазов, а также распространены на несколько десятков физических и юридических лиц, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Tencent.

Tencent: Россия могла бы перекрыть газ Японии, но опять всех удивила
Фото: Creative Commons by aljuarez is licensed under by aljuarez is licensed under CC BY 2.0

По мнению его авторов, Москва имела несколько вариантов ответа на эти действия, но удивила всех, выбрав, назовём его так, неочевидный вариант.

На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Япония продолжает приобретать российские энергоносители. И по всей видимости, не намерена от них отказываться.

Япония сильно зависит от поставок топлива из России, потратив в этом году более четырёх миллиардов долларов на приобретение российских углеводородов, в основном природного газа, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

По их мнению, в Москве рассудили, что не следует отказываться от стабильного источника дохода. И в то время как все ожидали, что Россия объявит о запрете поставок каких-либо ресурсов Японии, российская авиация внезапно поднялась в воздух.

Несколько самолетов, включая бомбардировщики, направились к Японскому морю. Этот манёвр стал сюрпризом для Токио, который не успел адекватно отреагировать. Японские военные фактически проигнорировали этот эпизод.

Отметим, что авторы материалов, которые публикуются на различных китайских интернет-платформах, весьма пристально следят за полётами российской авиации. И порой толкуют эти в общем-то достаточно рутинные мероприятия весьма оригинально.

Впрочем, как и любые другие варианты, такая трактовка событий тоже имеет полное право на существование.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки Дмитрий Плотников
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Этот салат сметут первым: влюбит в себя необычным видом и вкусом
Последние материалы
Юрист рассказал о способе выбраться из дологовой ямы: судебное банкротство
Poccия oкaзaлacь одной из стран с низкой популярностью биткоина
Ваш щенок постоянно скулит? Узнай почему
Никоненко предложил Пугачёвой обратиться к американцам
Военкор Руденко счёл абсурдным заявление Умерова о взятии ВСУ Крыма в 2024 году
Психолог: новогоднее волшебство надо поддерживать
Как работает после начала СВО актёр Евгений Сидихин: ведёт деятельность исключительно на территории РФ
Ученые проведут испытания нового способа лечения рака
Агроном раскрыла, как получить ранний урожай клубники: ягоды будут уже в мае
Орхидеи зачаруют, если подкормить их этим копеечным средством
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников