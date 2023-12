Your browser does not support the audio element.

Несколько дней назад Япония объявила о расширении санкций в отношении России. Ограничения введены на импорт российских алмазов, а также распространены на несколько десятков физических и юридических лиц, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Tencent.

Фото: Creative Commons by aljuarez is licensed under by aljuarez is licensed under CC BY 2.0