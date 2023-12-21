Несколько дней назад Япония объявила о расширении санкций в отношении России. Ограничения введены на импорт российских алмазов, а также распространены на несколько десятков физических и юридических лиц, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Tencent.
По мнению его авторов, Москва имела несколько вариантов ответа на эти действия, но удивила всех, выбрав, назовём его так, неочевидный вариант.
На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Япония продолжает приобретать российские энергоносители. И по всей видимости, не намерена от них отказываться.
Япония сильно зависит от поставок топлива из России, потратив в этом году более четырёх миллиардов долларов на приобретение российских углеводородов, в основном природного газа, говорится в материале (перевод сайта АБН24).
По их мнению, в Москве рассудили, что не следует отказываться от стабильного источника дохода. И в то время как все ожидали, что Россия объявит о запрете поставок каких-либо ресурсов Японии, российская авиация внезапно поднялась в воздух.
Несколько самолетов, включая бомбардировщики, направились к Японскому морю. Этот манёвр стал сюрпризом для Токио, который не успел адекватно отреагировать. Японские военные фактически проигнорировали этот эпизод.
Отметим, что авторы материалов, которые публикуются на различных китайских интернет-платформах, весьма пристально следят за полётами российской авиации. И порой толкуют эти в общем-то достаточно рутинные мероприятия весьма оригинально.
Впрочем, как и любые другие варианты, такая трактовка событий тоже имеет полное право на существование.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".