Sohu: поведение Пашиняна в Петербурге удивило

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В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), а также неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств.

Фото: Creative Commons by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

И в Китае, как следует из материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu, обратили внимание на поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Для авторов материала стал сюрпризом тот факт, что Пашинян совершил визит в Россию.

А сюрпризом он стал по той причине, что премьер-министр Армении пропустил в ноябре саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

В материале отмечается, что это могло быть связано с претензиями руководства Армении к России. Но и у России есть претензии к руководству Армении, которое в последнее время делало демонстративные шаги в сторону Запада.

Как отмечается в материале, долгое время Армения поддерживала крайне тесные связи с Россией, но при Пашиняне началась переориентация на так называемую сбалансированную дипломатию.

Его публичное заявление о том, что полагаться на Россию в вопросах безопасности якобы было стратегической ошибкой, было воспринято как явный сигнал готовности Армении к укреплению отношений с Западом.

В контексте этих событий многие ожидали, что Пашинян проигнорирует приглашение посетить Санкт-Петербург. Однако он не только согласился, но и неожиданно повёл себя на мероприятиях.

Премьер-министр Армении даже пожал руку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что тоже удивило китайских наблюдателей.

По их мнению, такое поведение Пашиняна объясняется его разочарованием в отношениях с США. Армения не получила должной поддержки от американцев в конфликте в Нагорном Карабахе и по сути была оставлена одна на решающем этапе.

В ответ на это Пашинян, возможно, решил изменить курс и восстановить отношения с Россией, акцентируя свою готовность к компромиссам через формальное приветствие Алиева в присутствии Путина.

Заметим, что не стоит спешить с выводами. О каких-либо изменениях пока говорить преждевременно. И уж тем более делать какие-то обобщения.