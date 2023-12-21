В США суд освободил заключённого, который провёл в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве, сообщают американские СМИ.
Известно, что ключевая улика обвинения против Глинна Симмонса не была представлена адвокатам, что полностью изменило картину, которую прокуроры описывали в суде.
"Преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму… не было совершено Симмонсом", — передаёт NBC News.
Как уточняют журналисты, это самый долгий в США период, который невиновный провёл в тюрьме из-за ошибки системы. Суд оправдал 71-летнего мужчину и обязал государство выплатить Симмонсу 175 тысяч долларов в качестве компенсации.
Отметим, что сначала мужчину приговорили к смертной казни, но позже изменили наказание.
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