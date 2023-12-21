NBC News: в США оправдали мужчину, просидевшего в тюрьме почти 50 лет

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В США суд освободил заключённого, который провёл в тюрьме 48 лет по обвинению в убийстве, сообщают американские СМИ.

Фото: Openverse by claire1066 is licensed under CC BY 2.0.

Известно, что ключевая улика обвинения против Глинна Симмонса не была представлена адвокатам, что полностью изменило картину, которую прокуроры описывали в суде.

"Преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорён и отправлен в тюрьму… не было совершено Симмонсом", — передаёт NBC News.

Как уточняют журналисты, это самый долгий в США период, который невиновный провёл в тюрьме из-за ошибки системы. Суд оправдал 71-летнего мужчину и обязал государство выплатить Симмонсу 175 тысяч долларов в качестве компенсации.

Отметим, что сначала мужчину приговорили к смертной казни, но позже изменили наказание.