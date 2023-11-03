Верховный суд Алабамы одобрил использование ранее не применявшегося метода казни с использованием газообразного азота для заключенного.
В августе генеральная прокуратура штата обратилась к Верховному суду Алабамы с просьбой установить дату казни 58-летнего заключенного Кеннета Смита, осужденного за убийство женщины в 1988 году. Суд вынес решение о выдаче ордера на проведение казни, удовлетворяя запрос генпрокурора. По данным прокуратуры, Кеннет Смит и его сообщник согласились на убийство за денежное вознаграждение от мужа жертвы, пастора, находившегося в финансовых трудностях и желавшего получить страховку. Сообщника Смита казнили в 2010 году.
В прошлом году департамент исправительных учреждений Алабамы отменил исполнение смертного приговора в отношении Смита, так как медики не смогли провести "смертельную инъекцию" в его организм.
Адвокаты Смита выразили свое разочарование данным решением и заявили, что будут продолжать защищать его права в судебном порядке. Они подчеркнули, что вторая попытка казни господина Смита, которая предполагает использование экспериментального метода с азотом, не использовавшимся ранее, и с не раскрывшимся протоколом, является неоправданной и несправедливой.
Генпрокурор Алабамы также выразил свою точку зрения в социальных сетях, отметив, что семья убитой женщины ожидала 35 лет, чтобы увидеть справедливость, сообщает РИА Новости.
Метод казни с использованием азота разрешен законом в трех штатах США, но до сих пор не применялся на практике. Этот метод предполагает, что заключенный будет дышать только азотом, что вызовет гипоксию и, в конечном итоге, смерть. Приверженцы данного метода считают его безболезненным, в то время как его оппоненты сравнивают с проведением экспериментов на людях. Подобные казни разрешены только в Алабаме, Оклахоме и Миссисипи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.