В США пациентка вышла из пятилетней комы после анекдота от матери

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Жительница США смогла вывести свою дочь из комы, рассказав ей смешной анекдот, передает информационный портал People. Пять лет назад 41-летняя жительница города Найлс Дженнифер Флюэллен попала в аварию по дороге в школу, где везла своих троих сыновей. В результате происшествия женщина оказалась в коматозном состоянии, и все эти годы ее навещала её мать Пегги Минс.

Фото: openverse by Presidencia de la República Mexicana is licensed under CC BY 2.0.

В августе 2022 года Минс в очередной раз посетила дочь в больнице. Рассказав ей анекдот, американка заметила, что Дженнифер начала смеяться.

"Она пришла в себя, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала головой", — поделилась Минс.

С течением времени состояние пациентки стало улучшаться. В настоящее время она способна сидеть и произносить некоторые слова. В этом сезоне американка даже посетила футбольный матч, на котором выступал её сын.