NTA: солдаты ВСУ живут в ямах, а не на подготовленных позициях

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Солдат украинской армии загнали в ямы вместо подготовленных укреплений, а руководство ВСУ никак не может выстроить линии обороны на передовой, сообщает РИА Новости.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Украинские военнослужащие на передовых позициях живут в нечеловеческих условиях, рассказал в интервью каналу NTA младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

"Враг делает массированные укрепления линии обороны на тех направлениях, где мы наступали. Стоит вопрос, когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?" — возмутился Сиротюк, боевик с характерным чубом на выбритой голове и длинной седой бородой.

По его словам украинского сержанта, ВСУ также не получается создать качественные линии укреплений даже в прифронтовых городах. В качестве примера грамотного оборудования линии обороны он привел Армию России.