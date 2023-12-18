МО Британии: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт с Палестиной ещё 50 лет

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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил об ошибке израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, из-за которой боевые действия между Израилем и Палестиной будут продолжаться ещё на протяжении 50 лет.

Фото: wikimedia.org

По его словам, власти Израиля "пропустили" нападение ХАМАС. Это была первая ошибка руководства страны, уточнил Уоллес в материале, опубликованном в газете The Telegraph.

Как пояснил глава МО Британии, методы, которые сейчас используются Израилем, не способны привести к завершению противостояния.

"Более того, я считаю, что тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт ещё 50 лет", — подчеркнул британский министр.

Уоллес убеждён: израильский премьер выбрал тактику, которая провоцирует "ослабление" его государства на международной арене.

Ранее стало известно, что с начала вооружённого конфликта в Газе погибли 95 сотрудников СМИ.