В секторе Газа с начала войны погибло 95 журналистов

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По данным арабского телеканала Al Jazeera, с момента начала новой войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибло 95 представителей СМИ из разных стран.

Фото: ru.freepik.com

Число палестинских и зарубежных журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 95.

Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Неделю назад сообщалась о 89 погибших представителях СМИ.

И еще несколько печальных цифр. По последним данным, число погибших мирных жителей в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч, сообщает РИА Новости.

При этом потери армии Израиля по состоянию на 18 декабря составляют 126 человек.

Ранее Генкомиссар ООН заявлял, что город Газа больше не пригоден для жизни из-за полного разрушения инфраструктуры.