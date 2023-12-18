Зейн: только взаимоуважение. Власти Нигера готовы сотрудничать с ЕС

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Летом 2023 года военные Нигера заявили, о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, кроме того, они объявили комендантский час. Президентский дворец в столице страны Ниамее был блокирован. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. При этом финансовая поддержка страны была приостановлена, а финансовые активы участников заморожены.

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"Я надеюсь, что голос разума будет услышан и что, если они того пожелают, мы сможем возобновить сотрудничество, которое на этот раз должно быть основано на взаимном уважении", - сказал Зейн.

Напомним, ранее новые власти Нигера объявили, что договор о пребывании в стране гражданской миссии Евросоюза, они расторгают. В июле 2012 года Совет ЕС одобрил учреждение гражданской миссии по борьбе с преступностью и терроризмом в регионе. Мандат миссии ЕС в последний раз подлили до сентября 2024 года. В состав миссии входили около 130 сотрудников.