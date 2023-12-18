Литовская евродепутатка потребовала лишить Венгрию права голоса

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Венгрию нужно лишить права голоса в Евросоюзе, заявила депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене. Видео её выступления разместила в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) Европейская народная партия.

Фото: РИА Новости by Алексей Витвицкий

По мнению политика, венгерский премьер Виктор Орбан продвигает в ЕС интересы российского президента Владимира Путина.

"На кого работает Орбан? На Путина! Но почему ЕС ничего не делает, чтобы остановить его?" — возмутилась она.

По словам представительницы Литвы, это чревато распадом Евросоюза, которому и так сейчас приходится непросто. Она призвала "найти юридически правильный способ остановить внутренний и внешний распад". "Верховенство права должно защищать структуру Европейского Союза", — заключила Юкнявичене.

Ранее посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс предложил исключить из него государство, не согласное с общеевропейской политикой — не называя прямо, но абсолютно очевидно имея в виду Венгрию.