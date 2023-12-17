Следующий пакет помощи киевской власти от Соединённых Штатов в размере 60 млрд долларов будет утвержден уже в следующем году.
Об этом заявил сенатор из Республиканской партии США Линдси Грэм.
По его словам, процесс принятия соглашения застрял на "вопросе границы с Мексикой".
Республиканец отметил, что пункты соглашения "далеки от финальной резолюции".
Пока Украина будет раскулачивать европейские пакетики, комментирует ситуацию политолог Руслан Осташко.
На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.