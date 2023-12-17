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Следующий пакет помощи Киеву $60 млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм

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Мир

Следующий пакет помощи киевской власти от Соединённых Штатов в размере 60 млрд долларов будет утвержден уже в следующем году.

Следующий пакет помощи Киеву млрд будет утвержден уже в следующем - Линдси Грэм
Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом заявил сенатор из Республиканской партии США Линдси Грэм.

По его словам, процесс принятия соглашения застрял на "вопросе границы с Мексикой".

Республиканец отметил, что пункты соглашения "далеки от финальной резолюции".

Пока Украина будет раскулачивать европейские пакетики, комментирует ситуацию политолог Руслан Осташко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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