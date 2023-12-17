NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

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Иностранные компании, покинувшие российский рынок, понесли убытки, превышающие $103 млрд. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на свои расчеты.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Издание отмечает, что уход западных компаний стал неожиданной удачей для российской элиты и государства, согласно заявлению российского президента.

Кроме того, газета отмечает, что некоторые иностранные компании продолжают свою деятельность в России, чтобы не потерять вложенные средства.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Raiffeisen Bank International, сообщило, что доля западных банков на российском рынке практически сравнялась с уровнем 1980-х годов из-за санкций и укрепления позиций китайских кредитных организаций.

По оценкам аналитиков Raiffeisen, общий объем операций европейских и американских банков в России в 2023 году составит менее $60 млрд по сравнению с $119 млрд в 2021 году. Этот показатель сопоставим с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х годов.