Иностранные компании, покинувшие российский рынок, понесли убытки, превышающие $103 млрд. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на свои расчеты.
Издание отмечает, что уход западных компаний стал неожиданной удачей для российской элиты и государства, согласно заявлению российского президента.
Кроме того, газета отмечает, что некоторые иностранные компании продолжают свою деятельность в России, чтобы не потерять вложенные средства.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Raiffeisen Bank International, сообщило, что доля западных банков на российском рынке практически сравнялась с уровнем 1980-х годов из-за санкций и укрепления позиций китайских кредитных организаций.
По оценкам аналитиков Raiffeisen, общий объем операций европейских и американских банков в России в 2023 году составит менее $60 млрд по сравнению с $119 млрд в 2021 году. Этот показатель сопоставим с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х годов.
На свой 70-летний юбилей Андрей Макаревич* устроил в Израиле масштабный концерт, собравший звездных коллег и эмигрантов из России.