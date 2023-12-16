Сотрудник Сената США снимал фильмы для взрослых в зале заседаний Конгресса

Сотрудник американского Конгресса использовал зал заседаний Сената как съёмочную площадку для фильмов непристойного содержания.

Фото: Википедия

Издание Daily Caller уличило одного из членов Сената в съёмках фильмов для взрослых в ЛГБТ* тематике.

Журналисты узнали офисное здание, стол на котором использовали не по назначению. В залах Сената проводят встречи и мероприятия, а один из сотрудников Конгресса снял там фильм для взрослых.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник "штрафовал" любителей смотреть фильмы категории 18+.

*признан в России экстремистской организацией