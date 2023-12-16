Сотрудник американского Конгресса использовал зал заседаний Сената как съёмочную площадку для фильмов непристойного содержания.
Издание Daily Caller уличило одного из членов Сената в съёмках фильмов для взрослых в ЛГБТ* тематике.
Журналисты узнали офисное здание, стол на котором использовали не по назначению. В залах Сената проводят встречи и мероприятия, а один из сотрудников Конгресса снял там фильм для взрослых.
Ранее сообщалось, что интернет-мошенник "штрафовал" любителей смотреть фильмы категории 18+.
*признан в России экстремистской организацией
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.