Политолог Караччоло: после поражения Украина станет несостоявшимся государством

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Итальянский политолог Лучо Караччоло уверен, что после поражения в российско-украинском конфликте Украина может стать несостоявшимся государством. Причина этого, по мнению эксперта, в том, что страна не сможет вернуть утраченные территории.

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По словам Караччоло, уже сейчас заметно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский проигрывает к конфликте. Кроме того, в ходе него Украина потеряла треть своего населения, в числе которых также и беженцы из страны, которые в неё уже не вернутся.

"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него — Украина, которая не вернёт себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся", — подчёркивает политолог в интервью газете La Stampa

При этом итальянский аналитик также обратил внимание на то, что Украина зависит от военной поддержки со стороны США и Евросоюза. Это и будет иметь политические и экономические издержки, в том числе и для Европы.

Кроме того, специалист напомнил, что США "финансировали антироссийские силы на Украине ещё с начала 2000-х годов".