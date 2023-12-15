Итальянский политолог Лучо Караччоло уверен, что после поражения в российско-украинском конфликте Украина может стать несостоявшимся государством. Причина этого, по мнению эксперта, в том, что страна не сможет вернуть утраченные территории.
По словам Караччоло, уже сейчас заметно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский проигрывает к конфликте. Кроме того, в ходе него Украина потеряла треть своего населения, в числе которых также и беженцы из страны, которые в неё уже не вернутся.
"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него — Украина, которая не вернёт себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся", — подчёркивает политолог в интервью газете La Stampa
При этом итальянский аналитик также обратил внимание на то, что Украина зависит от военной поддержки со стороны США и Евросоюза. Это и будет иметь политические и экономические издержки, в том числе и для Европы.
Кроме того, специалист напомнил, что США "финансировали антироссийские силы на Украине ещё с начала 2000-х годов".
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".