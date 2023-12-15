Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт поделилась с Pravda.Ru своим мнением о плюсах и минусах для здоровья интенсивной расчистки снега с лопатой в руках
Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России
Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года
Книги Акунина и Быкова* убирают из продажи
Эксперт Pravda.Ru считает дневной сон полезным для взрослых
Заменит майонез: рецепт простого соуса для заправки салатов
ГИБДД: отвлечение от дороги и ещё четыре вредные привычки водителей часто приводят к ДТП
ГИБДД: инспекторы ДПС заглядывают через плечо водителя при проверке документов для проверки неисправностей
Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года

Политолог Караччоло: после поражения Украина станет несостоявшимся государством

1:16
Мир

Итальянский политолог Лучо Караччоло уверен, что после поражения в российско-украинском конфликте Украина может стать несостоявшимся государством. Причина этого, по мнению эксперта, в том, что страна не сможет вернуть утраченные территории.

Политолог Караччоло: после поражения Украина станет несостоявшимся государством
Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По словам Караччоло, уже сейчас заметно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский проигрывает к конфликте. Кроме того, в ходе него Украина потеряла треть своего населения, в числе которых также и беженцы из страны, которые в неё уже не вернутся.

"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него — Украина, которая не вернёт себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них — беженцы, которые не вернутся", — подчёркивает политолог в интервью газете La Stampa

При этом итальянский аналитик также обратил внимание на то, что Украина зависит от военной поддержки со стороны США и Евросоюза. Это и будет иметь политические и экономические издержки, в том числе и для Европы.

Кроме того, специалист напомнил, что США "финансировали антироссийские силы на Украине ещё с начала 2000-х годов".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Терапевт поделилась с Pravda.Ru своим мнением о плюсах и минусах для здоровья интенсивной расчистки снега с лопатой в руках
Бренд спортивной обуви Sprandi возобновит продажи в России
Специалисты назвали 15 декабря самым несексуальным днем года
Книги Акунина и Быкова* убирают из продажи
Директор ЦДКЖ Евгений Чирков: Люди сейчас остро нуждаются в народном творчестве
Эксперт Pravda.Ru считает дневной сон полезным для взрослых
Заменит майонез: рецепт простого соуса для заправки салатов
ГИБДД: отвлечение от дороги и ещё четыре вредные привычки водителей часто приводят к ДТП
ГИБДД: инспекторы ДПС заглядывают через плечо водителя при проверке документов для проверки неисправностей
Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников