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Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года

1:13
Мир

Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года — такой прогноз сделала британская The Times в статье о решении саммита ЕС.

Украину примут в Евросоюз не раньше 2030 года
Фото: РИА Новости

В четверг 14 декабря европейские лидеры попросили удалиться с заседания Виктора Орбана и в его отсутствие проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Вероятно, это решение поможет "укрепить" Украину на фоне её проблем с американской помощью, надеется газета. Однако Киеву не стоит рассчитывать на быстрое вступление страны в ЕС.

Во-первых, впереди своей очереди терпеливо ожидают Сербия, Албания и Босния. Во-вторых, Украина — беднейшая страна, на территории которой полыхают боевые действия. Всё это станет препятствием для Незалежной на её пути в Европу, непреодолимым по крайней мере до 2030 года, а то и до следующего десятилетия, резюмирует издание.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предлагал пообещать Украине, что её смогут принять хотя бы к 2030-му, но европейские коллеги не поддержали его.

Украина ЕС
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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