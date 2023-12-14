Путин: Украина стала беднейшей страной Европы

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Молдавия уступила Украине "почётное место" беднейшей страны Европы, заявил Владимир Путин, подводя в четверг "Итоги года".

Фото: Reuters

По его словам, для России не столь важно желание молдавских властей оставаться в СНГ: "Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса, значит, таков выбор молдавского руководства. Значит, так тому и быть".

При этом Москва готова идти навстречу этой стране, которая ещё недавно была самой бедной в Европе.

"Молдавия — одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас это почётное место заняла Украина", — заметил президент.

Он привёл в пример Германию, которая, отказавшись от энергоресурсов из России, теперь вынуждена втридорога покупать их в США.

"Если есть лишние деньги, пусть делают так. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы не отказываемся ни от кого, не отпихиваемся", — заключил российский лидер.