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Евросоюз одобрил начало присоединения Украины и Молдавии

1:25
Мир

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся с марта 2024 года — такое решение принято в четверг на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщил в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) глава Евросовета Шарль Мишель.

Евросоюз одобрил начало присоединения Украины и Молдавии
Фото: РИА Новости

Решение было принято в обход Венгрии, главного противника Украины в ЕС, — перед голосованием венгерского премьера Виктора Орбана попросили покинуть заседание.

Переговорный мандат будет утверждён, как только Украина выполнит все предъявленные к ней требования, хотя буквально накануне спикер Рады Руслан Стефанчук утверждал, что это уже сделано.

Так ли это на самом деле, евробюрократам ещё предстоит оценить. "Это может произойти к марту или позднее. В марте Еврокомиссия также должна дать окончательную оценку о завершении выполнения Украиной остающихся семи условий для вступления, из которых на данный момент более-менее выполнены четыре. Их выполнение повлияет на дату фактического начала переговоров", — объяснил один дипломат.

Переговоры могут продлиться сколь угодно долго — Турция ведёт их с 2005 года, и конца края этому не видно. Летом Евросоюз отверг предложение Мишеля пообещать Украине вступление не позднее 2030 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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