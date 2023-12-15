Евросоюз одобрил начало присоединения Украины и Молдавии

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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся с марта 2024 года — такое решение принято в четверг на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщил в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) глава Евросовета Шарль Мишель.

Фото: РИА Новости

Решение было принято в обход Венгрии, главного противника Украины в ЕС, — перед голосованием венгерского премьера Виктора Орбана попросили покинуть заседание.

Переговорный мандат будет утверждён, как только Украина выполнит все предъявленные к ней требования, хотя буквально накануне спикер Рады Руслан Стефанчук утверждал, что это уже сделано.

Так ли это на самом деле, евробюрократам ещё предстоит оценить. "Это может произойти к марту или позднее. В марте Еврокомиссия также должна дать окончательную оценку о завершении выполнения Украиной остающихся семи условий для вступления, из которых на данный момент более-менее выполнены четыре. Их выполнение повлияет на дату фактического начала переговоров", — объяснил один дипломат.

Переговоры могут продлиться сколь угодно долго — Турция ведёт их с 2005 года, и конца края этому не видно. Летом Евросоюз отверг предложение Мишеля пообещать Украине вступление не позднее 2030 года.