Венгрия остается верной своим принципам и в дальнейшем не будет поддерживать предоставление долгосрочной финансовой помощи Украине из бюджета ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.

Орбан подтвердил, что на проходящем в эти дни саммите ЕС в Брюсселе он заблокировал поправку в бюджет сообщества, которая предполагала выделение Украине 50 млрд евро на предстоящие три года.

"Деньги венгров Украине отданы не будут", — заявил Орбан, подтверждая неизменность позиции своей страны.