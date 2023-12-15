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Венгрия не допустит долговременного финансирования Киева из бюджета ЕС

0:48
Мир

Венгрия остается верной своим принципам и в дальнейшем не будет поддерживать предоставление долгосрочной финансовой помощи Украине из бюджета ЕС.

Венгрия не допустит долговременного финансирования Киева из бюджета ЕС
Фото: Reuters

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.

Орбан подтвердил, что на проходящем в эти дни саммите ЕС в Брюсселе он заблокировал поправку в бюджет сообщества, которая предполагала выделение Украине 50 млрд евро на предстоящие три года.

"Деньги венгров Украине отданы не будут", — заявил Орбан, подтверждая неизменность позиции своей страны.

Такую твердость венгерский премьер объясняет объективным положением дел: в бюджете ЕС в настоящее время нет денег на долгосрочную помощь Украине.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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