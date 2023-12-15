Венгрия остается верной своим принципам и в дальнейшем не будет поддерживать предоставление долгосрочной финансовой помощи Украине из бюджета ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в эфире радиостанции Kossuth, пишет ТАСС.
Орбан подтвердил, что на проходящем в эти дни саммите ЕС в Брюсселе он заблокировал поправку в бюджет сообщества, которая предполагала выделение Украине 50 млрд евро на предстоящие три года.
"Деньги венгров Украине отданы не будут", — заявил Орбан, подтверждая неизменность позиции своей страны.
Такую твердость венгерский премьер объясняет объективным положением дел: в бюджете ЕС в настоящее время нет денег на долгосрочную помощь Украине.
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