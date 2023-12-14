В Раде недоумевают, почему из миллиона украинских бойцов воюют только 300 тысяч

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Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая прокомментировала количество солдат ВСУ, непосредственно занятых на поле боя в украинском конфликте.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По данным Безуглой, в ВСУ числится один миллион военных, но на полях сражений находятся только лишь 300 тысяч.

"Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?" — написала Безуглая в своих соцсетях.

Депутат Рады добавила, что не понимает, зачем нужно тратить деньги на содержание такого огромного количества тыловых бойцов ВСУ. Также Безуглая считает, что учитывая большой резерв военнослужащих, в ВСУ необходимо провести демобилизацию.