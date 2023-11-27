В Раде требуют наказать военное руководство за провал контрнаступления

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Ранее депутат заявляла, что у Залужного нет плана действий на следующий год. По ее словам, такое военное руководство должно уйти. Позже депутат ВР и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику со стороны Безуглой, заявил, что она как депутат несёт угрозу национальной безопасности Украины.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Как отметила Безуглая, сейчас нет независимой системы оценки эффективности проводимых ВСУ операций. По её совам, ни один генерал не привлечён к ответственности.

Депутат подчеркнула, что сейчас, как и в 2022 году нет разработанного военными плана обороны и наступления, где учтены все риски для ВСУ.

Напомним, ранее главком ВСУ в интервью журналу Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, и из-за этого украинская армия не может добиться успеха. Кроме того, Залужный признал, что украинские военные завязли на минных полях в ходе контрнаступления.