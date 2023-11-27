Ранее депутат заявляла, что у Залужного нет плана действий на следующий год. По ее словам, такое военное руководство должно уйти. Позже депутат ВР и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику со стороны Безуглой, заявил, что она как депутат несёт угрозу национальной безопасности Украины.
Как отметила Безуглая, сейчас нет независимой системы оценки эффективности проводимых ВСУ операций. По её совам, ни один генерал не привлечён к ответственности.
Депутат подчеркнула, что сейчас, как и в 2022 году нет разработанного военными плана обороны и наступления, где учтены все риски для ВСУ.
Напомним, ранее главком ВСУ в интервью журналу Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, и из-за этого украинская армия не может добиться успеха. Кроме того, Залужный признал, что украинские военные завязли на минных полях в ходе контрнаступления.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.