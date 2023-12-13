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WP: Украину ждут худшие времена на фронте из-за отсутствия западного оружия

0:55
Мир

Украину ждут трудные времена на фронте, если Запад прекратит поставку оружия Вооруженным Силам Украины (ВСУ), заявил Ли Хокстейдер в своей статье для газеты Washington Post, сообщает РИА Новости.

WP: Украину ждут худшие времена на фронте из-за отсутствия западного оружия
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По его словам, командование вооруженных сил в Киеве уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто затруднительная, а находится на грани катастрофы.

В случае прекращения поставок вооружений и боеприпасов, украинские войска вынуждены будут постепенно уступать территории с целью сокращения линии обороны, подчеркивает автор материала.

"Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — отмечает немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге.

Важно осознать, что поражение Украины стало бы стратегической катастрофой для США и их союзников в НАТО, подводит итоги Хокстейдер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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