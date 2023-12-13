Украину ждут трудные времена на фронте, если Запад прекратит поставку оружия Вооруженным Силам Украины (ВСУ), заявил Ли Хокстейдер в своей статье для газеты Washington Post, сообщает РИА Новости.
По его словам, командование вооруженных сил в Киеве уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто затруднительная, а находится на грани катастрофы.
В случае прекращения поставок вооружений и боеприпасов, украинские войска вынуждены будут постепенно уступать территории с целью сокращения линии обороны, подчеркивает автор материала.
"Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — отмечает немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге.
Важно осознать, что поражение Украины стало бы стратегической катастрофой для США и их союзников в НАТО, подводит итоги Хокстейдер.
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