Сенатор Пушков: заявления Чехии о потенциальной войне с Россией звучат глупо

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Сенатор Совета федерации РФ Алексей Пушков резко ответил Чехии, которая собралась запугать Россию. По его словам, ценность слов начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржехки о возможном конфликте страны с Россией близка к нулю.

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"Ценность мнения начальника Генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с десятью миллионами человек (населения. — Прим. ред.) и незначительной армией. Её военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО", — заметил Пушков.

В то же время, в своём Telegram-канале сенатор обратил внимание на то, что такую тему, как "война с Россией" страны Североатлантического альянса с Чехией совсем не обсуждают. Решения же на этот счёт принимаются "далеко от Праги".

Именно поэтому, по мнению Пушкова, когда чешский генерал выступает с подобными заявлениями, это выглядит напыщенно и глупо.

Напомним, что прежде начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка призвал запугать Россию, чтобы избежать войны с ней.