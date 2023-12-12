Сенатор Совета федерации РФ Алексей Пушков резко ответил Чехии, которая собралась запугать Россию. По его словам, ценность слов начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржехки о возможном конфликте страны с Россией близка к нулю.
"Ценность мнения начальника Генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с десятью миллионами человек (населения. — Прим. ред.) и незначительной армией. Её военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО", — заметил Пушков.
В то же время, в своём Telegram-канале сенатор обратил внимание на то, что такую тему, как "война с Россией" страны Североатлантического альянса с Чехией совсем не обсуждают. Решения же на этот счёт принимаются "далеко от Праги".
Именно поэтому, по мнению Пушкова, когда чешский генерал выступает с подобными заявлениями, это выглядит напыщенно и глупо.
Напомним, что прежде начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка призвал запугать Россию, чтобы избежать войны с ней.
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