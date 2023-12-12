В Генеральном штабе Чехии оценили вероятность потенциального военного конфликта с Россией. Как отметил начальник Генштаба страны Карел Ржехка, РФ необходимо запугать, чтобы не воевать с ней.
Как аргументировал чешский политик, конфликт с Россией невозможно представить в действительности, хотя его вероятность и возможна. Его слова приводит телеканал CT24.
"Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что сейчас она неправдоподобна", — заметил Ржехка, комментируя вероятность столкновения.
Помимо этого, чешский политик также призвал продолжать оказывать Украине военную помощь, ведь она, на его взгляд, "покупает время" для Европы.
В заключение Ржехка отметил, что в настоящее время Киев "держит Россию подальше от границ" Европейского союза.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.