"Продавшие душу империализму" марионетки Запада все оказываются "на помойке", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Их ряды вскоре пополнит и президент Украины Владимир Зеленский, считает венесуэльский лидер.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.