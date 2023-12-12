Президент Венесуэлы Мадуро: "Марионетке-Зеленскому Запад даст пинок и выбросит на помойку"

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"Продавшие душу империализму" марионетки Запада все оказываются "на помойке", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Их ряды вскоре пополнит и президент Украины Владимир Зеленский, считает венесуэльский лидер.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По словам Мадуро, империализм "пережуёт и выплюнет" очередного политика, который поставил ставку на Запад.

"Похоже, Зеленского ждёт та же удача: один раз ты подвёл, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу, — заявил Мадуро журналистам. — Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует её и выбрасывает на помойку".

Венесуэльский лидер подчеркнул, что подобных примеров в истории немало, и будут новые. Но все "прислужники" Запада остаются никому не нужны, хотя и с "миллионами в кармане".