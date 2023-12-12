"Продавшие душу империализму" марионетки Запада все оказываются "на помойке", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Их ряды вскоре пополнит и президент Украины Владимир Зеленский, считает венесуэльский лидер.
По словам Мадуро, империализм "пережуёт и выплюнет" очередного политика, который поставил ставку на Запад.
"Похоже, Зеленского ждёт та же удача: один раз ты подвёл, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу, — заявил Мадуро журналистам. — Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует её и выбрасывает на помойку".
Венесуэльский лидер подчеркнул, что подобных примеров в истории немало, и будут новые. Но все "прислужники" Запада остаются никому не нужны, хотя и с "миллионами в кармане".
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.