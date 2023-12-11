В Канаде жилой дом 1826 года постройки решили не сносить. Историческое здание переместили на новое место необычным способом.
В Канаде 700 брусков мыла помогли перетащить 220-тонное здание, чтобы вписать его в ансамбль новостроек. Куски мыла послужили основой, по которому постройка скользила по каркасу.
Ранее сообщалось, что французские исследователи обнаружили трещину, способную спровоцировать цунами в США и Канаде.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.