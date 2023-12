Your browser does not support the audio element.

Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу Economist о ситуации на фронте. Как сообщает газета Financial Times, ссылаясь на неназванного источника, многих украинцев подобная откровенность украинского главкома привела в изумление.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.