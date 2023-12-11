FT: страны Запада после слов Залужного узнавали об отношении Киева к переговорам

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Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного журналу Economist о ситуации на фронте. Как сообщает газета Financial Times, ссылаясь на неназванного источника, многих украинцев подобная откровенность украинского главкома привела в изумление.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", — рассказал источник.

Напомним, что в начале ноября Залужный давал интервью изданию Economist, в ходе которого признал тяжёлую ситуацию украинского армии на фронте. Он отметил, что ВСУ зашли в тупик, а также подчеркнул, что "красивого прорыва" в ходе контрнаступления, вероятнее всего, не будет.