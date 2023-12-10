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Арестович* объяснил, что США урезали помощь Украине из-за ненависти к ЛГБТ*

0:56
Мир

Алексей Арестович* рассказал, что религиозному правительству США близка политика России, где объявили войну ЛГБТ**.

Арестович* объяснил, что США урезали помощь Украине из-за ненависти к ЛГБТ*
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Украинский военный аналитик рассказал, что немалая часть элит США из числа республиканцев — глубоко религиозные люди, который ведут "священную войну" в политике в борьбе со сторонниками левой повестки.

"Свободный выбор пола, гендерную нейтральность и пропаганду ЛГБТ** они считают проявлением сатанизма, в борьбе с которым они готовы жертвовать жизненно необходимой поддержкой Украине", — написал Арестович в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович* упрекнул Запад в неготовности умереть в борьбе со злом.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

** признана в России экстремистской организацией.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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