Алексей Арестович* рассказал, что религиозному правительству США близка политика России, где объявили войну ЛГБТ**.
Украинский военный аналитик рассказал, что немалая часть элит США из числа республиканцев — глубоко религиозные люди, который ведут "священную войну" в политике в борьбе со сторонниками левой повестки.
"Свободный выбор пола, гендерную нейтральность и пропаганду ЛГБТ** они считают проявлением сатанизма, в борьбе с которым они готовы жертвовать жизненно необходимой поддержкой Украине", — написал Арестович в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович* упрекнул Запад в неготовности умереть в борьбе со злом.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
** признана в России экстремистской организацией.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.