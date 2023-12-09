NYT: к уменьшению финансирования Киева Вашингтоном привели действия Байдена

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Лидер США Джо Байден виноват в том, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Вашингтона находится в подвешенном состоянии. На это указала газета The New York Times.

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Авторы напомнили, что всё началось с запроса Байдена о выделении финансирования для помощи Украине и Израилю, отправленном в парламент осенью. При этом американский президент предложил рассмотреть вопрос выделения помощи совместно с изысканием средств для укрепления границы с Мексикой.

Байден рассчитывал, что упоминание миграционного вопроса ускорит дела и сделает законодателей, в частности, республиканцев, более сговорчивыми.

Однако это действие принесло Байдену совсем не тот результат, на который он рассчитывал.

"Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу", — сказано в материале.

Авторы считают, что Байден сделал так, что ему придётся подстраиваться под консерваторов, чтобы решить вопрос выделения денег для Украины и Израиля. Именно поэтому пока неизвестно, что будет дальше с военной помощью Киеву со стороны Вашингтона.