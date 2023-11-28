Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак

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Украине придётся пережить очень тяжёлую зиму из-за российских атак на критически важную инфраструктуру. Такое мнение выразил отставной генерал-лейтенант ВС Германии Роланд Катер.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По его словам, Вооружённые силы РФ способны поразить любой инфраструктурный объект, применив дальнобойную артиллерию и ракеты.

"Украина столкнётся с холодной зимой", — приводит Welt* комментарий Катера.

Помимо этого, экс-военнослужащий спрогнозировал увеличение противостояния между РФ и Украиной в воздушном пространстве в зимний период.

Ранее журналисты The New York Times сообщили, что Киев не успел восстановить энергетическую систему Украины после ракетных атак российской армии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.