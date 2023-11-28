Украине придётся пережить очень тяжёлую зиму из-за российских атак на критически важную инфраструктуру. Такое мнение выразил отставной генерал-лейтенант ВС Германии Роланд Катер.
По его словам, Вооружённые силы РФ способны поразить любой инфраструктурный объект, применив дальнобойную артиллерию и ракеты.
"Украина столкнётся с холодной зимой", — приводит Welt* комментарий Катера.
Помимо этого, экс-военнослужащий спрогнозировал увеличение противостояния между РФ и Украиной в воздушном пространстве в зимний период.
Ранее журналисты The New York Times сообщили, что Киев не успел восстановить энергетическую систему Украины после ракетных атак российской армии.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.