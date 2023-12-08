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Sohu: Макрон поплатился за пренебрежение к России

2:23
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон некоторое время назад посетил Казахстан. В ходе переговоров французский лидер негативно отозвался о России, позволив себе пренебрежительные заявления, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Макрон поплатился за пренебрежение к России
Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Авторы материала отмечают, что потенциально Казахстан может стать покупателем французской продукции. И в частности, предприятий военно-промышленного комплекса. По данным Sohu, Макрон предложил Токаеву истребители Rafale, полагая, что выбор Казахстана падет на них.

Очевидно, что для французских компаний это был бы выгодный контракт.

"Rafale считался хорошим выбором для Казахстана, и если подобная сделка будет заключена, то она бы имела большие последствия. Выход французского вооружения на рынок дружественной для России страны окажет негативное влияние на весь экспорт российского оружия", — говорится в материале (первод АБН24).

Однако оптимизм французов на сей счёт оказался преждевременным. В Казахстане заявили о планах приобрести российские истребители Су-30СМ.

"Вместо того, чтобы говорить о том, что Су-30 одолел Rafale, лучше сказать, что Казахстан выбрал сторону Путина", — подчеркивают авторы материала.

По их мнению, можно сделать вывод, что Макрон получил своё "наказание": его насмешки в адрес России привели к тому, что он упустил выгодный контракт.

Отметим, официально о переговорах насчёт контрактов о поставках французской военной техники в Казахстан не сообщалось. Хотя в прессе Франции были сообщения о том, что Париж заинтересован в таких контрактах.

Впрочем, стоит добавить, что в конце ноября на эту тему высказался заместитель начальника ПВО Казахстана и начальник отдела основного вооружения Ержан Нильдибаев.

Он сообщил, что в планах оборонного ведомства Казахстана есть намерение приобрести в 2023–2024 годах ещё десять Cy-30СМ. При этом Нильдибаев отметил более выгодное соотношение "цена-качество" российских истребителей по сравнению с французскими конкурентами.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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