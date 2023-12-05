Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж, чтобы обсудить членство Украины в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что встреча состоится в конце текущей недели. Предположительно, она запланирована для того, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в Евросоюз.
"Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса", — отметили авторы материала.
Напомним, что прежде Орбан заявлял, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе на повестку саммита в декабре. По его словам, дело в том, что уже заранее ясно, что согласия на это среди стран-членов не будет.
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