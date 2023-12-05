Politico: Макрон пригласил Орбана в Париж для обсуждения членства Украины в ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж, чтобы обсудить членство Украины в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Уточняется, что встреча состоится в конце текущей недели. Предположительно, она запланирована для того, чтобы достичь компромисса по вопросу позиции Будапешта относительно начала переговоров для вступления Украины в Евросоюз.

"Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса", — отметили авторы материала.

Напомним, что прежде Орбан заявлял, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе на повестку саммита в декабре. По его словам, дело в том, что уже заранее ясно, что согласия на это среди стран-членов не будет.