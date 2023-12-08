Герой ДНР Жога признался, что все переживали, будет ли Путин баллотироваться

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам Героя ДНР Артёма Жоги, все военные, которых он знает, переживали по поводу того, будет ли Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ на предстоящих выборах.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Ранее, общаясь с награждёнными "Золотой звездой" военными, Путин признался, что будет баллотироваться на грядущих выборах.

"Мы все переживали, и на фронте мы переживали, все ребята с батальона, многие жители, депутаты ДНР, все задавались вопросом, будет ли Владимир Владимирович баллотироваться", — поделился Артём Жога.

Военный добавил, что он не мог отделаться от этой мысли и в дороге в Москву, и во врем всей церемонии награждения.

Жога признался, что очень рад, что Путин заметил волнения военных и жителей и отреагировал на них.