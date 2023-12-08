По словам Героя ДНР Артёма Жоги, все военные, которых он знает, переживали по поводу того, будет ли Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФ на предстоящих выборах.
Ранее, общаясь с награждёнными "Золотой звездой" военными, Путин признался, что будет баллотироваться на грядущих выборах.
"Мы все переживали, и на фронте мы переживали, все ребята с батальона, многие жители, депутаты ДНР, все задавались вопросом, будет ли Владимир Владимирович баллотироваться", — поделился Артём Жога.
Военный добавил, что он не мог отделаться от этой мысли и в дороге в Москву, и во врем всей церемонии награждения.
Жога признался, что очень рад, что Путин заметил волнения военных и жителей и отреагировал на них.
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