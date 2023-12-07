Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которое произошло 6 декабря в подмосковном Одинцово.
Журналисты на брифинге поинтересовались, не видят ли в Кремле что-то общее между убийствами Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и Ильи Кивы.
Пресс-секретарь российского президента ответил, что этот вопрос находится вне зоны ответственности Кремля, и задавать его нужно правоохранителям.
"Это вопрос для правоохранителей, любую информацию будут предоставлять только они", — подчеркнул Песков.
Тело Кивы было найдено 6 декабря в парке коттеджного посёлка Одинцовского района, вблизи территории отеля, постояльцем которого был бывший депутат Рады. В украинской прессе пишут, что убийство Кивы было организовано СБУ Украины.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.