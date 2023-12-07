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Песков отреагировал на убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: вопрос не к нам

0:58
Мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которое произошло 6 декабря в подмосковном Одинцово.

Песков отреагировал на убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы: вопрос не к нам
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Журналисты на брифинге поинтересовались, не видят ли в Кремле что-то общее между убийствами Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и Ильи Кивы.

Пресс-секретарь российского президента ответил, что этот вопрос находится вне зоны ответственности Кремля, и задавать его нужно правоохранителям.

"Это вопрос для правоохранителей, любую информацию будут предоставлять только они", — подчеркнул Песков.

Тело Кивы было найдено 6 декабря в парке коттеджного посёлка Одинцовского района, вблизи территории отеля, постояльцем которого был бывший депутат Рады. В украинской прессе пишут, что убийство Кивы было организовано СБУ Украины.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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