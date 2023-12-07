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Убийство Кивы. На что способно государство-террорист

2:39
Общество

Итак, украинская власть убила ещё одного человека, который критиковал её. Об этом сотрудники Главного управления разведки Украины уже и сами сознались.

Убийство Кивы. На что способно государство-террорист
Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Там заявили, что именно они убили бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Илью Киву.

Давайте сделаем сперва акцент на слове "убили"!

Человека, который высказал мнение, противоположное киевской повестке.

Абсолютно уверен, что это сделано не только с одобрением Лондона и Вашингтона, но и с его помощью.

Человек, который рассказывает неприятную правду про Киев, Белый дом, или весь, так называемый коллективный Запад, должен умереть, уверены на Западе. Сегодня их "демократия" в том, чтобы говорить вещи, выгодные им. И что самое поразительное, это понимают во всём мире.

"Правоохранительные органы скажут ещё своё слово, всплывут подробности убийства (хотя в Киеве уже объявили его спецоперацией СБУ), СК откроет дело. Киевский режим будет заклеймён террористическим (и совершенно справедливо)", — сказал мне политолог Анатолий Кузичев.

А самое неприятное, что убийство произошло на территории России.

И, наверное, это и является краеугольным камнем для всех россиян. Да, согласен, что Кива был довольно спорной личностью. Он когда-то являлся членом нацорганизации, потом даже участвовал в боевых действиях на Донбассе. Но после этого, даже он не смог выдержать того накала русофобии и национализма, который сегодня стране царит в стране, и после ряда высказываний был вынужден в Россию.

Наверное, Кива был ментально русским человеком. И наверное, поэтому он очень оберегал и прославлял своих предков, которые воевали в Великую отечественную войну. И именно поэтому он защищал славян от англосакской химеры. Именно поэтому он воевал с киевским режимом, который в угоду Вашингтону положил на кон все: и честь, историю, и совесть, и людей.

Именно поэтому его и убили.

Но остается не закрытым вопрос, а как может государство, которое претендует якобы на "европейскость", право распоряжаться жизнями людей, которые высказывают позицию, противоположную ей? А для такого государства есть одно только определение — террорист.

И почему, хотелось бы спросить просветлённый Запад: почему это одобряется только на Украине. И больше нигде! Не потому ли, что на той стороне русские?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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