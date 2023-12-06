Поставки волонтёрской продукции военного назначения для ВСУ оказались под угрозой из-за протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. Об этом в среду сообщил Reuters со ссылкой на представителей нескольких благотворительных и неправительственных организаций.
Десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни дронов застряли на границе, пожаловался агентству глава украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
"Оборудование и техника проходят через границу, но этот процесс стал медленнее", — заметил он.
Протесты повлияли и на производство техники на Украине, сильно зависящее от импортных комплектующих.
"Если блокада продолжится, это может стать и уже становится большой проблемой", — предупредил руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус" Виктор Долгопятов.
Он объяснил, что для ускорения и удешевления перевозок запчасти на его завод везут вместе с гражданской продукцией в одних и тех же фурах, а их сейчас не пускают польские водители.
Единственный способ обойти блокаду — перевозить военные грузы легковыми автомобилями, но это повлечёт за собой неприемлемое удорожание транспортных расходов, которые и так выросли за последнее время, посетовал управляющий благотворительным фондом "Украина в доспехах" Анатолий Акулов.
"Проблемы на границе возникают на фоне растущей неопределённости относительно будущего столь нужных Киеву крупных пакетов помощи США и Европейского Союза, которые обсуждаются в Вашингтоне и Брюсселе", — отмечает Reuters.
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